Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle bir süredir tedavi gören Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi. Usta oyuncu, iş insanı Yaşar Aşçıoğlu’nun düzenlediği yemekte dostlarıyla buluştu.

AYAKTA POZ VERDİ

Fulya Selenium Plaza’da gerçekleşen buluşmada uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta görüntü veren İnanır, sağlık durumuna ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu.

“Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde” diyen usta oyuncu, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.

BELGESELİ İZLERKEN DUYGULANDI

Hayatını konu alan Kuzeyden Gelen Adam belgeselinin Atlas Sineması’ndaki gösterimine katılamayan İnanır, yapımı daha sonra izlediğini belirtti.

Usta oyuncu, “Belgeseli daha sonra gözlerim dolu dolu seyrettim, çok duygulandım. Kusursuz olmuş” sözleriyle duygularını dile getirdi.

DOSTLARIYLA BULUŞTU

Uzun süren tedavi sürecinin ardından dostlarıyla bir araya gelen Kadir İnanır’ın ayakta verdiği kareler, sevenleri için moral oldu. Usta oyuncunun son hali, sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım olarak yorumlandı.