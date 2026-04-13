Haberler

Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadir İnanır, beyin damarına pıhtı atması sonrası sürdürdüğü tedavi sürecinde ilk kez ayakta görüntülendi. Dostlarıyla bir araya geldiği yemekte tekerlekli sandalyesinden kalkan usta oyuncu, “Fizik tedavim çok iyi gidiyor” sözleriyle sevenlerine umut verdi.

  • Kadir İnanır, beyin damarına pıhtı atması nedeniyle tedavi gördükten sonra ayakta görüntülendi.
  • Kadir İnanır, fizik tedavisinin iyi gittiğini ve ayakta durabildiğini söyledi.
  • Kadir İnanır, hayatını konu alan 'Kuzeyden Gelen Adam' belgeselini izlediğini ve duygulandığını belirtti.

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle bir süredir tedavi gören Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi. Usta oyuncu, iş insanı Yaşar Aşçıoğlu’nun düzenlediği yemekte dostlarıyla buluştu.

AYAKTA POZ VERDİ

Fulya Selenium Plaza’da gerçekleşen buluşmada uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta görüntü veren İnanır, sağlık durumuna ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu.

“Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde” diyen usta oyuncu, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.

BELGESELİ İZLERKEN DUYGULANDI

Hayatını konu alan Kuzeyden Gelen Adam belgeselinin Atlas Sineması’ndaki gösterimine katılamayan İnanır, yapımı daha sonra izlediğini belirtti.

Usta oyuncu, “Belgeseli daha sonra gözlerim dolu dolu seyrettim, çok duygulandım. Kusursuz olmuş” sözleriyle duygularını dile getirdi.

DOSTLARIYLA BULUŞTU

Uzun süren tedavi sürecinin ardından dostlarıyla bir araya gelen Kadir İnanır’ın ayakta verdiği kareler, sevenleri için moral oldu. Usta oyuncunun son hali, sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım olarak yorumlandı.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

Yayına damga vuran an! Aniden frene bastı: Burada durayım ben
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi