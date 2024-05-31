Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor?

Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor? soruları gündeme geliyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın biyografisi araştırılıyor. Aykut Kaya İYİ Parti'den istifa mı etti? Aykut Kaya kimdir? Detaylar haberimizdedir…

AYKUT KAYA KİMDİR?

Aykut Kaya 1978 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Amerika'da Baldwin-Wallace College'da uluslararası işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Aykut Kaya

Yurt içi ve yurt dışında büyük ölçekli inşaat projelerini yürüten özel bir şirketin genel müdürlüğünü üstlendi. 2016'da kurduğu yabancı ortaklı şirkette başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Slovakya Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Üyeliği görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Kaya, 2 çocuk babasıdır.