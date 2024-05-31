Üye Girişi
Haberler

Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya İYİ Parti'den istifa mı etti? İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor?

Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor? soruları gündeme geliyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın biyografisi araştırılıyor. Aykut Kaya İYİ Parti'den istifa mı etti? Aykut Kaya kimdir? Detaylar haberimizdedir…

AYKUT KAYA KİMDİR?

Aykut Kaya 1978 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Amerika'da Baldwin-Wallace College'da uluslararası işletme alanında yüksek lisans yaptı.

Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor?Aykut Kaya

Yurt içi ve yurt dışında büyük ölçekli inşaat projelerini yürüten özel bir şirketin genel müdürlüğünü üstlendi. 2016'da kurduğu yabancı ortaklı şirkette başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Türkiye-Slovakya Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Üyeliği görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Kaya, 2 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milletvekili Aykut Kaya İYİ Parti Antalya Gündem Politika Haberler

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Bakmadan Geçme

Hafta sonu hangi sınav var? 1 – 2 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var? TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI! Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde kaç büyüdü? Üvey babanın kayıp olarak aradığı 2 kızı istismar ettiği ortaya çıktı! Olay ne, ne oldu? Üvey baba tutuklandı mı? Aykut Kaya neden istifa etti? İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa mı etti, neden? Jose Mourinho hangi takımın teknik direktörü? Jose Mourinho hangi takımlarda görev aldı? Aykut Kaya kimdir? Aykut Kaya kaç yaşında ve nereli? Aykut Kaya ne iş yapıyor? YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını 72. bölümde neler olacak? Eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflıyor! Histidin nedir, ne işe yarar? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 31 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi illerde deprem riski var? 7.2 depremin beklendiği 7 il hangisi? Bu fay hattı kırılırsa... Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi kanalda? Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta, nereden izlenir? Bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir! Hangi iller tehlike altında? Fay hattının geçtiği bölgeler neresi? Gülşah Çomoğlu ne zaman öldü? Gülşah Çomoğlu hangi tarihte, neden öldü?
Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title