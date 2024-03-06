Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte 2 konusu nedir, Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler ve Aykut Enişte 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte 2, 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin yazdığı durum komedisi filmidir.

Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

Hakan Yılmaz - Talat

Nezaket Erden - Selbi

Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu

Ali Çelik - Komiser

Ali Uyandıran - Yaşlı amca

Güler Ökten - Muazzez

Ali İpin - Cevdet Hoca

AYKUT ENİŞTE 2 NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte 2 filmi Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir. Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu alıyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır.

Aykut Enişte 2

19.10.2020 Film, vizyon tarihi 08.01.2021 olarak anons edildi.