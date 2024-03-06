Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte 2 konusu, özeti ve Aykut Enişte 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte 2 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte 2 konusu nedir, Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler ve Aykut Enişte 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.
AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aykut Enişte 2, 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin yazdığı durum komedisi filmidir.
Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır.
AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan
Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan
Hakan Yılmaz - Talat
Nezaket Erden - Selbi
Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu
Lale Başar - Şule Atabeyoğlu
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu
Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu
Ali Çelik - Komiser
Ali Uyandıran - Yaşlı amca
Güler Ökten - Muazzez
Ali İpin - Cevdet Hoca
AYKUT ENİŞTE 2 NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Aykut Enişte 2 filmi Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir. Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu alıyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır.
Aykut Enişte 2
19.10.2020 Film, vizyon tarihi 08.01.2021 olarak anons edildi.