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Ayhan Tuncal kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ayhan Tuncal nereli, kaç yaşında?

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Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Bu süreç işlerken Yargıtay adaylarından olan Ayhan Tuncal'ın hayatı merak konusu oldu. Ayhan Tuncal kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ayhan Tuncal nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

AYHAN TUNCAL KİMDİR?

01.11.1966 tarihinde Bağyaka'da doğmuştur. Aydın İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini İzmir'de kısa dönem olarak yapmıştır. Aydın ve Muğla hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Tuncal; sırasıyla Koçarlı, Çaykara, Kurtalan, Nazilli ve Antalya Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. İngilizce bilen Tuncal, Evli ve üç çocuk babasıdır. 22.12.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ayhan Tuncal, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.04.2018 tarihinde ilk kez, 13.04.2022 tarihinde ikinci kez Yargıtay On İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Ayhan Tuncal kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ayhan Tuncal nereli, kaç yaşında?

YARGITAY SEÇİM SÜRECİ

Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

İlk turda alınan oylar;

Yargıtay Başkanı Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. turda alınan oylar;

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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