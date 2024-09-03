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Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir?

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Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan'ın kim olduğu merak ediliyor. Ayhan Bora Kaplan hakkında merak edilenler ve üzerine yürütülen soruşturmaya dair detaylar haberimizde yer alıyor. Kaplan'ın kim olduğu ve hangi konuda soruşturma geçirdiği hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? İşte detaylar..

Ayhan Bora Kaplan'ın kim olduğu ve suç örgütü liderliği iddiaları, özellikle Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davalarda adı geçmesiyle merak ediliyor. Kaplan'ın hayatı ve soruşturma süreçleri hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir? Suç örgütü lideri olarak adı geçen Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturması nedir? Detaylar haberimizde...

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ayhan Bora Kaplan, 1971 yılında Erzurum'da doğmuş olup, çocukluğunu Ankara'da geçirmiştir ve günümüzde 53 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Kaplan ve çevresindekilere yönelik operasyonlar ise devam etmektedir.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI NEDİR?

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin "gizli tanık" davasında son duruşma bugün görüldü. 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

AYHAN BORA KAPLAN'IN DAVASI NE ZAMAN?

9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de ise eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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