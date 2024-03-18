Ayhan Arslan kimdir? AK Parti Kayseri- Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan kaç yaşında, nereli?
Ayhan Arslan kimdir? AK Parti Kayseri- Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan kaç yaşında, nereli? Ayhan Arslan, AK Parti'nin Kayseri-Akkışla Belediye Başkan adayıdır. Arslan'ın yaşı ve nereli olduğu merak konusu olmuştur. Ayhan Arslan hakkında detaylı bilgiler ve politik geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan oldu. Peki, Ayhan Arslan kimdir? AK Parti Kayseri- Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan kaç yaşında, nereli?
AYHAN ARSLAN KİMDİR?
- Ayhan Arslan, 1973 yılında Kayseri Akkışla ilçesinin Kululu kasabasında doğdu. İlköğrenimini Kululu kasabasında tamamladıktan sonra 1990 yılında Kayseri Merkez Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.
- 1992 Yılında Akkışla Kululu Belediyesi'nde sayman olarak çalışmaya başlayan Arslan, 1994 yılından bu yana Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde çalışmaktadır. 2014 yılından itibaren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve devam etmektedir.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.
- Ayhan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.