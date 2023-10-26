Aydın Valisi olan isim araştırılıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yakup Canbolat hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yakup Canbolat hakkında merak edilenler Aydın Valisi kimdir? Yakup Canbolat kaç yaşında, hangi partiden? soruları ile araştırılıyor.

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yakup Canbolat hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yakup Canbolat'ın hayatını araştırıyor. Peki, Aydın Valisi kimdir? Yakup Canbolat kaç yaşında, hangi partiden?

AYDIN VALİSİ KİMDİR?

Aydın Valiliği görevini yapan isim Yakup Canbolat'dır.

YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

Yakup Canbolat (d. 1969, Alaca, Çorum, Türkiye), Türk bürokrat, Aydın Valisi.

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. 1995 yılında Durağan kaymakamlığına atandı. Sırasıyla Durağan, Yedisu, Cumayeri, Kâhta kaymakamlıkları, Yozgat Vali Yardımcılığı, Söğüt kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Hakkâri valiliği görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihinde Konya valisi olmuştur. 2018 yılı Ekim ayında yayınlanan kararname ile Bursa valiliğine atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Aydın valiliğine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.