Aydın Kütükoğlu kimdir? MHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Aydın Kütükoğlu kimdir? MHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN KÜTÜKOĞLU KİMDİR?

Aydın Kütükoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.