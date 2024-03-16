Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli?
Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -İskenderun Belediye Başkan adayı olan Aydın Kaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Aydın Kaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AYDIN KAYA KİMDİR?
Aydın Kaya, Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.