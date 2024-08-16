Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne?

Didim ilçesinde makilikte çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın saat 13.00 sıralarında çıktı ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

AYDIN DİDİM YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Akyeniköy Mahallesi yakınındaki makilikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.