Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi

Toplumsal konulara duyarlı çalışmalarıyla tanınan Aydın Aydın, bu kez doğadaki değişime dikkat çeken bir projeyle gündemde. Sanatçı, yeni şarkısı “Bahar ne hat evsale” için kamera karşısına geçti.

KAR ALTINDA KLİP ÇEKTİ

Aydın Aydın, Kürtçe ve Türkçe hazırladığı eserinin klip çekimlerini memleketi Hakkari’de gerçekleştirdi. Nisan ortasında etkili olan yoğun kar yağışı altında çekim yapan sanatçı, dikkat çeken görüntülere imza attı.

“BU SENE YAZ GELMEDİ”

Cep telefonuyla selfie çekimi yaparak şarkısını seslendiren Aydın, kış mevsiminin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. 13 Nisan olmasına rağmen köyünde kar yağışının devam ettiğini söyleyen sanatçı, şarkısının söz ve müziğini de bu duruma göre oluşturduğunu ifade etti.

TOPLUMSAL MESAJ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Daha önce çevre sorunları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve pandemi gibi konuları ele alan Aydın Aydın, bu kez de mevsimlerin dengesizliğine dikkat çekti. Sanatçının kar altındaki klibi kısa sürede ilgi gördü.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın, Hakkari doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır. Türkçe ve Kürtçe eserler seslendiren Aydın, müziğinde sık sık toplumsal konulara yer verir. Çevre sorunları, doğa tahribatı ve sosyal olaylara dikkat çeken klipleriyle tanınır. Özellikle yöresel temaları modern anlatımla birleştiren çalışmalarıyla bilinir.