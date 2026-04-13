Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi

Aydın Aydın, Nisan ortasında etkisini sürdüren kar yağışını klibine taşıdı. “Bahar ne hat evsale” (Bu sene yaz gelmedi) adlı eserini Hakkari’de, evinin önünde yağan kar altında seslendiren sanatçı, cep telefonuyla yaptığı çekimle hem dikkat çekti hem de mevsimlerin değişen dengesine güçlü bir mesaj verdi.

  • Aydın Aydın, yeni şarkısı 'Bahar ne hat evsale' için Nisan ortasında Hakkari'de kar altında klip çekti.
  • Aydın Aydın, 13 Nisan'da köyünde kar yağışının devam ettiğini ve şarkısını bu duruma göre oluşturduğunu belirtti.
  • Aydın Aydın, Hakkari doğumlu bir Türk halk müziği sanatçısıdır ve Türkçe ile Kürtçe eserler seslendirir.

Toplumsal konulara duyarlı çalışmalarıyla tanınan Aydın Aydın, bu kez doğadaki değişime dikkat çeken bir projeyle gündemde. Sanatçı, yeni şarkısı “Bahar ne hat evsale” için kamera karşısına geçti.

KAR ALTINDA KLİP ÇEKTİ

Aydın Aydın, Kürtçe ve Türkçe hazırladığı eserinin klip çekimlerini memleketi Hakkari’de gerçekleştirdi. Nisan ortasında etkili olan yoğun kar yağışı altında çekim yapan sanatçı, dikkat çeken görüntülere imza attı.

“BU SENE YAZ GELMEDİ”

Cep telefonuyla selfie çekimi yaparak şarkısını seslendiren Aydın, kış mevsiminin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. 13 Nisan olmasına rağmen köyünde kar yağışının devam ettiğini söyleyen sanatçı, şarkısının söz ve müziğini de bu duruma göre oluşturduğunu ifade etti.

TOPLUMSAL MESAJ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Daha önce çevre sorunları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve pandemi gibi konuları ele alan Aydın Aydın, bu kez de mevsimlerin dengesizliğine dikkat çekti. Sanatçının kar altındaki klibi kısa sürede ilgi gördü.

AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın, Hakkari doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır. Türkçe ve Kürtçe eserler seslendiren Aydın, müziğinde sık sık toplumsal konulara yer verir. Çevre sorunları, doğa tahribatı ve sosyal olaylara dikkat çeken klipleriyle tanınır. Özellikle yöresel temaları modern anlatımla birleştiren çalışmalarıyla bilinir.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Haberler.com
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...