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Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir?

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Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? sorularına yanıt aranıyor. Son zamanlarda sağlık durumu ile gündeme gelen şarkıcı Aydilge'nin hastalığı ve son durumu hakkında meraklar devam ediyor. Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merakla bekleniyor. Peki, Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir?

AYDİLGE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şarkıları, dansları ve enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Aydilge, labrum kemiğindeki yırtık nedeniyle acil ameliyata alındı. Şarkıcı, ameliyat sonrası son durumunu anlattı.

Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" dedi. Aydilge daha sonra eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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