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Aydilge acil ameliyata mı alındı? Aydilge neden ameliyat oldu, son durumu ne?

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Şarkıları, dansları ve enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Aydilge, bu sefer de yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Labrum kemiğinde yırtık meydana gelen Aydilge, ameliyata alındı. Aydilge acil ameliyata mı alındı? Aydilge neden ameliyat oldu, son durumu ne? İşte ayrıntılar...

AYDİLGE NEDEN AMELİYAT OLDU?

Ameliyat öncesi hasta yatağından çektiği videoyla sevenlerine seslenen Aydilge, "Ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Şarkımda da değdiğim gibi hayat şaşırtır hep zaten. Kalçamda labrum yırtığı var. Ben hoplamayı zıplamayı çok seviyorum sahnede ama biraz fazla olmuş galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. Onun temizlenip dikilmesi gerekiyor. İnşallah sonrasında eskisinden daha iyi şekilde şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve güzel enerjilerinizi yollamayı unutmayın" dedi.

Aydilge acil ameliyata mı alındı? Aydilge neden ameliyat oldu, son durumu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ameliyat Aydilge Ünlüler 3.Sayfa Müzik Gündem Magazin Sağlık Haberler

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