Ayder hattında ulaşım ücretlerine zam geldi

Ayder hattında ulaşım ücretlerine zam geldi
Rize’de Çamlıhemşin-Ayder hattı başta olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Artan maliyetler gerekçe gösterildi.

Rize’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayder Yaylası güzergâhında toplu taşıma ücretleri güncellendi. Artan yakıt ve işletme maliyetleri ile birlikte turizm sezonundaki yoğunluk, zam kararının temel gerekçeleri arasında gösterildi.

ARTAN MALİYETLER ZAM KARARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Çamlıhemşin–Ayder hattı başta olmak üzere bölgedeki ulaşım tarifelerinde yapılan düzenlemenin, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle hayata geçirildiği belirtildi.

Dolmuş esnafı, son dönemde yedek parça, sigorta ve bakım maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını ifade ederek, mevcut tarifelerle hizmet vermenin zorlaştığını dile getirdi. Bu nedenle yeni fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARDAN ZAMLARA TEPKİ

Yapılan zamlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle kısa mesafelerdeki ücret artışlarının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, fiyatların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Yeni tarifeye göre Çamlıhemşin–Pazar hattı 150 TL, Ayder–Pazar 230 TL, Ayder– Çamlıhemşin 120 TL, Ayder– Rize 310 TL ve Çamlıhemşin–Rize hattı ise 240 TL olarak belirlendi. Bölgedeki ulaşım ücretlerinin turizm sezonuna bağlı olarak yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

Haber: Yavuz Günay

