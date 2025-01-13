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Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı?

Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı?
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Kısmetse Olur programında tanışan Aycan ve Onur çiftinin barışıp barışmadığı merak ediliyor. Aycan ve Onur'un barışma haberleri, "Kısmetse Olur" hayranları arasında büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Kısmetse Olur programında tanışan Aycan Varış ve Onur Yüksel çiftinin barışıp barışmadığı son günlerde sıkça konuşuluyor. İzleyiciler, "Aycan ve Onur barıştı mı?" sorusunun yanıtını büyük bir merakla araştırıyor. Çiftin barışma haberleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve "Kısmetse Olur" hayranları arasında heyecan yarattı. Aycan ve Onur'un dokuz yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmesi, eski hayranlarının yüzünü güldürdü. Peki, Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? Detaylar haberimizde...

AYCAN VE ONUR BARIŞTI MI?

Evet, "Kısmetse Olur" programının sevilen çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, yaklaşık dokuz yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiler. İkili, 12 Ocak 2025 tarihinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Aycan Varış, eski aşkı ile verdiği pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Varış. 'Hayatım boyunca bir tek kişinin fotoğrafını bu sayfada paylaştım… Seneler sonra yine bi tek onu paylaşırım' notunu düştü.

Onur Yüksel ise, 'Ben heyecandan yorum yapmamışım ya elim ayağım gitti eski heyecanları tekrardan yaşamak ne güzel rabbime şükürler olsun. Yaşlandık be Aycanım ama seni gördüğümdeki heyecanımı yitirmemek Rabbimin bir lütfu. Sen iyi ki varsın Aycanikom kalbimin sana ait olduğunu kaderimin sana yol olduğunu gösterdin.' yorumu geldi.

Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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