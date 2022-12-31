O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne konuk olan Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak konusu oldu. Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı araştırılıyor. Peki, Ayça Ayşin Turan sevgilisi kim? Murat Boz Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte detaylar...

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Ayça Ayşin Turan merak konusu oldu. Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ayça Ayşin Turan sevgilisi kim? Murat Boz Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Ayça Ayşin Turan kimdir?Detaylar haberimizde...

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerde başrolde oynadı.

2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.

AYÇA AYŞİN TURAN MURAT BOZ SEVGİLİ Mİ?

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve iddiaları her fırsatta yalanlayan ikili, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinde bir araya geldi. Şarkı söyleyen Turan'a kayıtsız kalmayarak dönen Murat Boz, "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm. İkilinin samimi konuşmaları dikkat çekerken yarışmanın ilerleyen dakikalarında da Murat Boz'un Özledim şarkısına düet yaptı.