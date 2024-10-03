Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ne oldu? Müdür Yardımcısı kim?

Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde bulunan Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 16 öğrenci, müdür yardımcısı K.Ç. tarafından sözlü ve fiziksel istismara maruz bırakıldıkları gerekçesiyle okul idaresine giderek şikayetçi oldu. Peki, Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ne oldu? Müdür Yardımcısı kim?

AYBASTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE NE OLDU?

BirGün'de yer alan habere göre 16 erkek öğrenciden bazıları sadece sözlü, bazıları ise hem sözlü hem de fiziki istismara maruz kaldıklarını ifadelerinde beyan etti.

Öğrenciler, K.Ç.'nin, özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerine cinsel imalı söylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin ifadelerinin ardından K.Ç. hakkında savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan K.Ç., Ünye Cezaevi'ne gönderildi.