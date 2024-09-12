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Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Ay tutulmasında ne yapılır?

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Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. 2024 yılında gerçekleşecek olan ay tutulmasının Türkiye'den izlenebileceği belirtildi. Peki, Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

2024 yılında yaşanacak Ay tutulmaları astroloji ve astronomi meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Ay tutulması ne zaman olacak ve hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay Tutulması 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE DEMEK?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucunda, Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesiyle oluşan bir astronomik olaydır. Bu olay, Dünya'nın Güneş'ten gelen ışınlarını engelleyerek Ay'a ulaşmasını kısmen ya da tamamen durdurur ve Ay'ın yüzeyi gölgelenir.

Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Ay tutulmasında ne yapılır?

AY TUTULMASINDA NE YAPILIR?

Astrolojiye ilgi duyan bazı kişiler, ay tutulmasının ruhsal anlamlar taşıdığına inanır ve bu dönemlerde meditasyon yapmak, niyetler belirlemek veya yeni başlangıçlar üzerine odaklanmak gibi ritüeller gerçekleştirir. Bazı kültürlerde ay tutulmasının özel anlamları vardır. Örneğin, bazı toplumlarda dua etmek veya özel ritüeller gerçekleştirmek yaygındır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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