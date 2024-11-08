Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
AY TAKVİMİNİN BEŞİNCİ AYI, BÜYÜK TÖVBE AYI, HANGİSİNİN SÖZLÜK TANIMIDIR?
A. Berat
B. Ramazan
C. Safer
D. Cemaziyelevvel
Cevap: Açıklanıyor...