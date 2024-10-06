Avukat Burak Evci, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını değerlendirdi: Kefen çıkmaması şüphe oluşturmaz

Avukat Burak Evci Haberler.com YouTube kanalının konuğu oldu. Evci, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını değerlendirdi.

Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmaması sorulan Evci, şu ifadeleri kullandı;

"KEFEN ÇIKMAMASI ŞÜPHE OLUŞTURMAZ"

"Kefen, genellikle yumuşak ince ve pamuklu bir bezdir. Kefenin tamamen çürüme süresi 5 yıldır. Bu nedenle fethi kabir işlemi yapıldığında kefen bulunmaması herhangi bir şüphe oluşturmaz.

Evci, adli tıp sonuçlarının gecikme gibi aksi bir durum olmadığı taktirde 24 saat içinde sonuçlanacağını da belirtti.