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Avukat Burak Evci, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını değerlendirdi: Kefen çıkmaması şüphe oluşturmaz

Avukat Burak Evci, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını değerlendirdi: Kefen çıkmaması şüphe oluşturmaz
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Avukat Burak Evci, Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını değerlendirdi. Evci, mezarından kefen çıkmamasının şüphe oluşturmayacağını belirtti. Kefenin genellikle yumuşak, ince ve pamuklu bir bez olduğunu ve tamamen çürüme süresinin 5 yıl olduğunu ifade etti. Ayrıca, adli tıp sonuçlarının gecikme gibi bir durum olmadığı takdirde 24 saat içinde sonuçlanacağını da belirtti.

Avukat Burak Evci Haberler.com YouTube kanalının konuğu oldu. Evci, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını değerlendirdi.

Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmaması sorulan Evci, şu ifadeleri kullandı;

"KEFEN ÇIKMAMASI ŞÜPHE OLUŞTURMAZ"

"Kefen, genellikle yumuşak ince ve pamuklu bir bezdir. Kefenin tamamen çürüme süresi 5 yıldır. Bu nedenle fethi kabir işlemi yapıldığında kefen bulunmaması herhangi bir şüphe oluşturmaz.

Evci, adli tıp sonuçlarının gecikme gibi aksi bir durum olmadığı taktirde 24 saat içinde sonuçlanacağını da belirtti.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Gündem

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Adli Tıp YouTube Gündem

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