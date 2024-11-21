Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak? Avrasya Tüneli'nde ne oldu, yangın mı var?

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli'nde ne oldu, yangın mı var? Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Tünelin Anadolu yönünde, bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'ndeki trafiğin Florya'ya kadar uzandığı söylendi. Bölgede yoğun trafiğin devam ettiği kaydedildi.

Avrasya Tüneli'nin kapanmasından sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk da arttı. İstanbul'da saat 17.05 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Alternatif Güzergâhlar

Avrasya Tüneli'nin kapalı olduğu süre boyunca sürücüler, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi alternatif geçiş noktalarını kullanabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili trafik birimleri, sürücüleri alternatif güzergâhlar konusunda bilgilendirmektedir.