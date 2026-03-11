AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'nin dördüncü katına çıkan 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan bir AVM'de saat 10.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.
DÖRDÜNCÜ KATTAN YERE ÇAKILDI
AVM'nin dördüncü katındaki yemek bölümüne çıkan Doğukan Dikbıyık (22), 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.