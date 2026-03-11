Haberler

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'nin dördüncü katına çıkan 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan bir AVM'de saat 10.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. 

DÖRDÜNCÜ KATTAN YERE ÇAKILDI

AVM'nin dördüncü katındaki yemek bölümüne çıkan Doğukan Dikbıyık (22), 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz

Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt

Uğurcan'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt