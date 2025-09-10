AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı
AVM'de kızların etek altını gizlice çekmeye çalıştığı iddia edilen kişiye bir kadın tepki gösterdi. Çevrede kimsenin müdahale etmediği olayda çat pat Türkçe konuşan şahıs, kendisine tepki gösteren kadından görüntüleri silmesini istedi.
Kaynak: Haberler.com / Hukuk