AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı
AVM'de kızların etek altını gizlice çekmeye çalıştığı iddia edilen kişiye bir kadın tepki gösterdi. Çevrede kimsenin müdahale etmediği olayda çat pat Türkçe konuşan şahıs, kendisine tepki gösteren kadından görüntüleri silmesini istedi.

Bir alışveriş merkezinde kızların etek altını gizlice görüntülemeye çalıştığı öne sürülen kişiye, durumu fark eden bir kadın tepki gösterdi. Ancak şahsa çevrede bulunan diğer vatandaşların hiçbir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Çat pat Türkçe konuştuğu öğrenilen şahıs, tepki gösteren kadından videoları silmesini istedi.

