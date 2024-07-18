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Avcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Avcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Avcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Avcılar, Marmara Denizi kıyısında bulunur. Üniversite kampüsleri ve sahil parkları ile ünlüdür. Avcılar'a gidecek olan vatandaşlar Avcılar İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Avcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Avcılar harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Avcılar hangi yakada? Avcılar, Marmara Denizi kıyısında bulunur. Üniversite kampüsleri ve sahil parkları ile ünlüdür. Avcılar'a gidecek olan vatandaşlar Avcılar İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Avcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? Yanıtı...

AVCILAR HANGİ YAKADA?

Avcılar, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Marmara Denizi kıyısında yer alan Avcılar, İstanbul Üniversitesi kampüsünün bulunduğu ilçedir. Sahil boyunca uzanan parkları ve yürüyüş yolları, özellikle yaz aylarında İstanbullular için popüler mekanlardır. Ayrıca, metrobüs hattının ilçeden geçmesi, Avcılar'ı ulaşım açısından önemli bir noktaya taşır.

Avcılar, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklere de ev sahipliği yapar. Firuzköy gibi tarihi yerleşim alanları, ilçenin geçmişine ışık tutar. Modern konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile hızla gelişen Avcılar, eğitim, ticaret ve sosyal yaşam açısından önemli bir merkezdir.

AVCILAR HARİTADA NEREDE?

İstanbul Avcılar'ın haritadaki konumu şu şekildedir:

Avcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Avcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

AVCILAR NEREDE?

Marmara Denizi kıyısında yer alan Avcılar, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde tarım ve balıkçılık ile geçinen bölge, Cumhuriyet dönemi ile birlikte sanayileşme sürecine girmiştir. Günümüzde ise modern konut projeleri ve ticaret merkezleri ile dikkat çekmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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