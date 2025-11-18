Haberler

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, ağırlığı yaklaşık 300 kilograma ulaşan dev bir yaban domuzu avladı. Bölgede yıllardır avcılık yapan isimler, domuzun büyüklüğünün şaşkınlık yarattığını söyledi.

  • Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde avcılar tarafından yaklaşık 300 kilogram ağırlığında bir yaban domuzu avlandı.
  • Avlanan domuzun boyutları bölgedeki deneyimli avcılar tarafından şaşırtıcı olarak değerlendirildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Kuruçeşme mevkiinde sabah saatlerinde sürek avı düzenleyen avcılar, araziye doğru hızla ilerleyen dev bir yaban domuzu ile karşılaştı. Domuzun kaçması üzerine avcılar kısa süreli bir takip başlattı. Müdahalenin ardından ağırlığının yaklaşık 300 kilogram olduğu belirlenen domuz avlandı.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİM"

Bölgede uzun yıllardır avcılık yaptığını belirten Şaban Aydın, avlanan domuzun boyutlarının kendilerini şaşırttığını söyledi. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bu büyüklükte bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar büyük bir domuz avladık. Böylesine dev bir domuz görenler de büyük şaşkınlık yaşadı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Hemen kıyma yapıp, köftecilere dağıtırlar, yiyenlere afiyetizıkkım olsun.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Vay Domuz vay..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
