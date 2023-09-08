Av filmi oyuncuları kim? Av filmi konusu, oyuncuları ve Av özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Av filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Av konusu, özeti ve Av oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Av filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Av filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Av filmini izleyecek olanların merak ettiği Av konusu nedir, Av oyuncuları kimler ve Av özeti gibi konuları inceliyoruz.

AV FİLMİ KONUSU NEDİR?

Samantha O'Hara (Megan Fox) liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.