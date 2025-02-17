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AUZEF KAYIT YENİLEME | AUZEF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı!

AUZEF KAYIT YENİLEME | AUZEF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı!
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme süreci başladı! AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Peki, AUZEF kayıt yenileme ekranı nereden açılır, ücret nasıl ödenir? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) 2024-2025 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat 2025 tarihinde başlamış olup, 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecektir. Öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AUZEF KAYIT YENİLEME | AUZEF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı!

AUZEF KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme son tarih: 2 Mart 2025

Ders ekle-sil tarihleri: 3-7 Mart 2025

Ödemeler, son gün yoğunluğu nedeniyle erken yapılmalı. Harç ücretleri fakülteye göre değiştiği için öğrenciler, kesin ücret bilgisi için AKSİS sistemini kontrol etmelidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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