Auzef final sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavlarının tarihleri ve sınav saati adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar bahar dönemi bitirme sınavlarına katılacak. 2024 AUZEF finalleri üç oturum halinde gerçekleşecek. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2023-2024 bahar dönemi final sınavları 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, sınav gününden yaklaşık 7 gün önce erişime açılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini AUZEF sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile alabilirler?.