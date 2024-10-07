ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 7 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

9 gün aradığı oğlunu, Müge Anlı 10 dakikada buldu. Aynur Aydın, tedavi altındaki evladını hastanede gördü.

42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül Çarşamba günü çalıştığı işyerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Selçuk Aydın'ın hangi hastanede tedavi altına alındığı tespit edilemedi. Hangi hastaneye kaldırıldığı bilinmeyen ve günlerdir aranan Selçuk Aydın, 10 dakikada bulundu.

2 çocuk annesi Kader Kaya kaçtı mı, kaçırıldı mı?

2 Çocuk annesi 22 yaşındaki Kader Kaya, 14 Ağustos günü Adana'nın Yüreğir ilçesinden kayboldu. Kocası İlyas Kaya onu aramak için stüdyoya geldi

Aynı yöntem mağduru olduğunu söyleyenler canlı yayında... ''Milyon dolarlık girdap içine düşen herkesi yutuyor''

Gürbüz ve Halil Bey de Hasan Bakır tarafından dolandırılan diğer kişilerdi. Gürbüz Bey, Diş Doktoru Teoman Ünal sayesinde Hasan Bakır ile tanıştığını toplamda 6 milyon TL'ye yakın dolandırıldığını açıkladı.

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