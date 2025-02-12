ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 12 Şubat Çarşamba ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 12 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 12 Şubat Çarşamba ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsa Gezer, 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için canlı yayına geldi. Kadın sığınma evinde tanıştıklarını 10 gün içinde evlendiklerini, çok borca girdiğini söyledi. İsa, Suzan'ın altınları alıp kendisine mektup bıraktığını anlattı. Eşinin rahatsız olduğunu geri gelmesini istediğini söyledi.

Dağıstan ve Habibe çifti Viyana'dan Antalya'ya geldiğini üfürükçünün tuzağına düştüklerini söylediler. bir milyon 200 bin TL paralarını kaptırdıklarını anlattılar. Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise, eşiyle sorunları olduğu için üfürükçüye gittiğini 45 bin TL'sini kaptırdığını anlattı.

Sertifikalı üfürükçü Dağıstanla, Habibe'yi kendisinin tanıştırdığını, onlarla görüşmeyi kestiği için böyle davrandıklarını iddia etti. İlkokul mezunu olduğu ortaya çıkan üfürükçü, sertifikaları olduğunu ve insanlara yardım ettiğini söyledi.

Mahir Ünlütaşkıran ve eşi Çiğdem'in liseden arkadaş oldukları ortaya çıktı. Çiğdem'in markette çalıştığı o dönemde evli bir kişiyle sevgili olduğu ve kişiyle görüşmeye devam ettiği, Mahir Ünlütaşkıran'ın kendisine baskı ve şiddet uyguladığını ve kardeşi Umutcan'dan yardım istediği konuşuldu.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

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