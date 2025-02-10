ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 10 Şubat Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

Müge Anlı, ekibiyle birlikte kayıp kişiler ve çözülemeyen dosyalar üzerinde titizlikle çalışmaya devam ediyor. Müge Anlı son bölüm ile ilgili tüm detaylar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, 10 Şubat Müge Anlı'da hangi olaylar gündeme geldi? ATV canlı yayın nasıl izlenir? İşte son bölüme dair detaylar...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yaşındaki Gaye Kaya, 30 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. İddia o ki, anne Keziban Kaya'ya 1 Şubat tarihinde Ramazan adlı kişi ulaştı ve kızı Gaye'nin yanında olduğunu söyledi. Kızlarıyla konuştuğunu kabul eden aile Ramazan'ın yanında 'kendim geldim' dediğini ama sürekli ağladığını söyledi. Gaye kısa sürede bulundu ve canlı yayına katıldı.

28 yaşındaki manken Atilla Ohri, İzmir Karşıyaka'dan 12 Eylül'de sırra kadem bastı. Onu aramaya gelense rahmetli dayısının eşi Sevcan Kalburcu'ydu. Yengesi, Atilla'nın sahipsiz olduğunu o yüzden aramak için geldiğini söyledi. Atilla'nın kaybolduğunu sevgilisi Mısra'dan öğrendiklerini ve ondan şüphelendiklerini anlattı.

19 yaşındaki Hatice Demir, 10 Kasım 2024'te Manisa'dan kaybolan kız bulundu. Hatice canlı yayında... Genç kız, halasının damadı Ufuk Erdoğan'la evlendiğini mutlu olduğunu ailesini istemediğini söyledi.

4 Şubat Salı günü Alibeyköy'den kayboldu. Ablasının biriktirdiği 2 bin doları alıp kaçan kızın daha öncede kaçıp babasının yanına gittiği, fakat bu sefer hiçbir yerde olmadığı söylendi.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

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