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ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 27 Aralık canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 27 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Ordu Ünye'den gelen Asım Bey eşi Sevgi Hanımın en yakın arkadaşım Ömer ile kaçtığını iddia ediyor. Asım Bey Sevgi Hanımın 5 ayda 3 kere evden kaçtığını en son Ömer Bey'in Sevgi Hanımı kaçırdığını söyledi. Toplamda 7 kere aldatıldığını söylediğinde Esra Erol bu kadar aldatıldıktan sonra neden affettin diye sorması üzerine Asım Bey çocukları için affettiğini söyledi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol, Rabia Hanımın Şahin Canbekli ile 188 saniye telefon konuşması yaptığını bu kişinin kim olduğunu sorduğunda Rabia Hanım çalıştığı evdeki kadının eşi olduğunu onunla da konuştuğunu söyledi. Rabia Hanım, Şahin Bey'in temizlik şirketi olan evini temizletmek isteyen kişinin evine temizlik personeli gönderen biri olduğunu iddia etti.

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