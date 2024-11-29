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ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 29 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 29 Kasım Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

24 yaş küçük sevgili, 70 milyonluk serveti mi sevdi? Kandırıldığı iddia edilen anne, çocuklarının karşısında...

Aytül ve Asir Elmas kardeşler, anneleri Melek Şimşek'in 70 milyonluk mirası için kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi tarafından alıkonduğunu iddia ettiler. Melek Hanım çocuklarıyla yüzleşmek üzere bugün stüdyoya geldi.

Anne ve kızı 10 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Müge Anlı, ayrı kalan ailelere uzakları yakın ediyor.

Nebahat Hanım'ın 10 yıldır görmediği kızı Dilara da Almanya'dan stüdyoya geldi. Anne kız 10 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Dilara annesinin kendisini yurttan aldığını, 15 yaşındayken aynı evde yaşamaya başladıklarını, daha sonra annesinin kendisini terk ettiğini, o yaşta tek başına ayakta kalmaya çalıştığını anlattı.

ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

2 çocuk babası, dolandırıcılık şebekesinin kurbanı mı? Zaafı olanları sahte profil ile ağına düşüren şebeke.

Dolandırıcıların sahte profil üzerinden zaafı olan erkekleri ağına düşürdükleri, karşılıklı cinsel içerikli fotoğraf gönderdikten sonra o kişilerin "konuştuğun kızlar 18 yaşından küçük bununla ilgili size dava açılacak. Dava açılmasını istemiyorsan şu parayı gönder" dedikleri be Abit Bey'in bu çetenin eline düşmüş olabileceği konuşuldu.

Dönemin Kocaman köyü muhtarı canlı yayında... 'Çocuğu aranırken uykusu geldi evine gidip yattı'

Musa Bey o dönem uyumadan çocuğu aradıklarını baba Musa'nın ise evde uyuduğunu, aramalara katılmadığını ifade etti. Musa Bey ilk günden bu yana aileye kimsenin inanmadığını söyledi.

19 yaşındaki Arzu Memiş ve 22 yaşındaki Yasemin Kanmaz aranıyor...

19 Yaşındaki Arzu Memiş 22 Kasım günü İstanbul Bağcılar Yeni Mahalledeki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışırken, 22 Yaşındaki Yasemin Kanmaz, 25 Kasım günü kayboldu.

ATV CANLI İZLE

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