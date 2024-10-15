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ATV CANLI YAYIN İZLE 2024 | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 15 Ekim Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki!

ATV CANLI YAYIN İZLE 2024 | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 15 Ekim Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 15 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 15 Ekim Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

16 yaşındaki Hatice Guliyeva ve 17 yaşındaki Fatma Acar nerede?

16 yaşındaki Hatice Guliyeva, 9 Ekim Çarşamba günü İstanbul Küçükçekmece'den kayıplara karıştı. 17 yaşındaki Fatma Acar ise, 4 Eylül günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinden kayboldu.

Çocuğunun babasının kendi babasına şantaj yaptığını söyledi. Sevgilisi ve 5 şüpheli 4 ayrı suçlama ile tutuklandı.

ATV CANLI YAYIN İZLE 2024 | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 15 Ekim Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki!

1 milyon TL zarar uğrayan Banu Çelen, dolandırıcı Murat Gümüş'ün hem kendisinden hem de babasından para aldığını söyledi. Murat Gümüş ile birlikte toplamda 5 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile göz altına alındı. Murat Gümüş ve beraberindeki beş kişi tehdit ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.

Hacer Çıranoğlu ve kardeşini tanıyan tanık konuştu.

Tanık, 10 yılı aşkın bir süre önce Hacer'in kardeşi, "ablam evlatlık bir çocuk vermişti. O çocuk ablama ulaştı fakat ablam o çocuğu kabul etmiyor, onu ikna etmeye çalışıyorum" dediğini, anlattı. Hacer Hanım ve kız kardeşi bu iddiaları reddetti.

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