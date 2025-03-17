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ATV CANLI YAYIN İZLE | 14 Mart Müge Anlı CANLI izleme linki ve son bölüm özeti!

ATV CANLI YAYIN İZLE | 14 Mart Müge Anlı CANLI izleme linki ve son bölüm özeti!
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Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve 17 Mart tarihli canlı yayın izleme linki merak ediliyor. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17 Mart 2025 tarihinde izleyicileriyle buluştu. Programın bu bölümünde ele alınan konular ve yaşanan gelişmeler merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan programı canlı izlemek ve son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar aşağıda yer alıyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? 17 Mart ATV Müge Anlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

46 yıl önce evlatlık verilen Fulya Akın Yılmaz'ın baba hasreti son buldu. Gerçek ailesinin bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Fulya Akın Yılmaz, yıllardır görmediği babası ve kız kardeşlerine canlı yayında kavuştu.

Melek Selik ve Birol Selik kayıp kızları Ayşegül Selik'in evden kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım talep etmişti. Kızları için endişe duyan acılı aile önceki gün kızının sesini duymuştu. Ayşegül Selik'in korkunç iddiaları ailesini derinden sarmıştı. Selik çifti kızlarının iddialarına yanıt verdi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 14 Mart Müge Anlı CANLI izleme linki ve son bölüm özeti!

Bulunmasının ardından canlı yayına bağlanan Ayşegül Selik, babası hakkında iddialarda bulunmuştu. Ayşegül Selik, bugünkü yayında ise babasına iftira attığını açıkladı. Amacının evden kaçmak olduğunu söyleyen Ayşegül Selik, "Babamdan özür dilemiyorum, bir daha beni aramasınlar" dedi.

52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun kardeşi ve onun eşi tarafından şiddet gördüğünü iddiasıyla kız kardeşi canlı yayına katılmıştı. İddiaların odağındaki Hasan Kırkyaşaroğlu kız kardeşiyle neden sorun yaşadıklarını anlattı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

Müge Anlı ATV canlı izlemek için TIKLAYINIZ.

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