ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 29 Ekim ATV yayın akışında neler var?
ATV'nin 29 Ekim yayın akışı, izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. Gün boyu yarışma ve eğlence programları ekranı renklendirirken, akşam saatlerinde yerli diziler ve sinema filmleri izleyicilerle buluşacak.
ATV'nin 29 Ekim yayın akışı, izleyiciler için dikkat çekici programlarla dolu. Gündüz kuşağında eğlenceli yarışmalar ve keyifli programlar ekrana gelirken, akşam saatlerinde popüler diziler ve sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. "ATV'de bugün hangi programlar yayınlanıyor?" sorusunun yanıtı haberimizin detaylarında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Gözleri KaraDeniz (9. Bölüm)
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Kuruluş Orhan (1. Bölüm)
- 22:30 - Kuruluş Orhan (1. Bölüm)
- 01:30 - Kuruluş Orhan (1. Bölüm)
- 04:00 - Kardeşlerim (Canlı)