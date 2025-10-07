ATV CANLI İZLE! ATV yayın akışı? 6 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV ekranlarını takip eden izleyiciler, gün boyunca yayınlanan dizilerden yarışma programlarına, ana haberden magazin içeriklerine kadar tüm yapımları kaçırmamak için günlük yayın akışını merak ediyor. Her zamanki gibi büyük ilgi gören yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alırken, "ATV'de bugün ne var?" sorusu da arama listelerinin üst sıralarına tırmanıyor. Günün tüm yayın saatleri ve detayları haberimizde sizlerle.

6 EKİM 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI!

06:30 – Bir Gece Masalı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Aynadaki Yabancı – 1. Bölüm

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Gözleri KaraDeniz – 6. Bölüm

00:20 – Aynadaki Yabancı – 1. Bölüm (Tekrar)

03:00 – Kardeşlerim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.