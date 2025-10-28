Haberler

ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Ekim ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
ATV'nin bugünkü yayın akışı, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gündüz kuşağında popüler yarışma ve eğlence programları ekrana gelirken, akşam saatlerinde yerli diziler ve sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. Peki, ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV'nin bugünkü yayın akışı izleyiciler için oldukça ilgi çekici. Gündüz kuşağında sevilen yarışma ve eğlence programları ekranda olurken, akşam saatlerinde popüler diziler ve sinema filmleri izleyicilerle buluşacak. "ATV'de bugün hangi programlar var?" sorusunun cevabı detaylı listemizde.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 – Bir Gece Masalı
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Aynadaki Yabancı (4. Bölüm)
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri KaraDeniz (9. Bölüm)
  • 00:20 – Aynadaki Yabancı (4. Bölüm)
  • 03:00 – Kardeşlerim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
title
