ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 27 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV'nin bugünkü yayın akışı, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gündüz kuşağında popüler yarışma ve eğlence programları ekranda olurken, akşam saatlerinde sevilen diziler ve sinema filmleri izleyicilerle buluşacak. "ATV'de bugün hangi programlar var?" merak edenler için detaylı liste haberimizde yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert – CANLI İZLE

13:00 – ATV Gün Ortası – ATV Gün Ortası

14:00 – Gözleri KaraDeniz – 8. Bölüm

16:00 – Esra Erol'da – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber – ATV Ana Haber

– ATV Ana Haber 20:00 – Aynadaki Yabancı – 4. Bölüm

23:00 – Non-Stop – Yabancı Sinema

01:20 – Gözleri KaraDeniz – 8. Bölüm

04:20 – Kardeşlerim – Kardeşlerim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.