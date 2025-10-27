ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 27 Ekim ATV yayın akışında neler var?
ATV'nin bugünkü program akışı izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gündüz kuşağında sevilen yarışma ve eğlence programları ekrana gelirken, akşam saatlerinde yerli diziler ve sinema filmleri izleyicilerle buluşacak. Peki, ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 27 Ekim ATV yayın akışında neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert – CANLI İZLE
- 13:00 – ATV Gün Ortası – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Gözleri KaraDeniz – 8. Bölüm
- 16:00 – Esra Erol'da – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber – ATV Ana Haber
- 20:00 – Aynadaki Yabancı – 4. Bölüm
- 23:00 – Non-Stop – Yabancı Sinema
- 01:20 – Gözleri KaraDeniz – 8. Bölüm
- 04:20 – Kardeşlerim – Kardeşlerim
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.
Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.
Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.