ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV'nin bugünkü yayın akışı, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Gündüz saatlerinde popüler yarışmalar ve eğlence programları ekranlarda yer alırken, akşam kuşağında ise sevilen diziler ve sinema filmleri izleyicilerle buluşacak. "ATV'de bugün hangi programlar var?" sorusunun yanıtı, televizyon tutkunları için haberimizde detaylı olarak sunuluyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri KaraDeniz (8. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aşk ve Gözyaşı (Özel Bölüm)

23:20 – Aynadaki Yabancı (3. Bölüm)

02:30 – Kardeşlerim

05:10 – Bir Gece Masalı

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.