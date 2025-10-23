ATV canlı izle: ATV HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ekim ATV yayın akışında neler var?

ATV'nin günlük yayın programı, televizyon tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Gündüz kuşağında yayınlanan popüler yapımlar ve akşam saatlerinde ekranlara gelen reyting rekorları kıran diziler, izleyicilerin tercihlerini belirliyor. "ATV'de bugün neler var?" sorusu sabah saatlerinden itibaren gündemde olurken, sevilen programları kaçırmak istemeyenler güncel yayın akışını dikkatle inceliyor. Ayrıntılar haberin devamında sizi bekliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri (Canlı İzle)

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Aynadaki Yabancı (3. Bölüm)

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? (1186. Bölüm)

00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 - Gözleri Karadeniz (8. Bölüm)

04:00 - Kardeşlerim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer.

Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır.

Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.