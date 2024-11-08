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ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu

ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 8 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Kasım Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

30 yıldır bulamadığı annesini Müge Anlı 30 dakikada buldu! Mucizevi kavuşmanın ardından neler yaşandı?

Ayşenur Yılmazer, kendisini 6 aylık bebekken terk eden annesi Fatma Sarı'yı bulmak için stüdyoya geldi. Ayşenur'un 30 yıldır aradığı annesini Müge Anlı yarım saatte buldu. Ayşenur 30 yıl sonra kavuştuğu annesine evinin kapılarını açtı. Mutfağa girip annesine yemekler yaptı. Fatma Hanım da torunlarıyla hasret giderdi. Müge Anlı'da bir aile daha kavuştu.

Eşi ve birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında karşı karşıya! 3 çocuk babası neden öldürüldü?

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya Ereğli ilçesindeki Ayçiçek tarlasında sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Kadriye'nin eşi Bahattin tarafından kıskançlık krizine kapılarak öldürülmüş olabileceği iddia edilmişti. Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere bugün stüdyoya Ahmet Tuzlu'nun gönül ilişkisi yaşadığı evli ve dört çocuk annesi Kadriye Hanım ve oğlu geldi.

Cinayeti işlediği iddia edilen kişi canlı yayında... İhaneti cinayetten önce öğrendi mi?

4 ay hapis yatan Kadiye Bayram'ın eşi Bahtiyar Bayram canlı yayında... İhaneti cinayetten sonra öğrendiğini anlatan Bahtiyar Bey, karısının cahilliğine verip onu affettiğini söyledi.

ATV CANLI İZLE

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