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ATV CANLI İZLE 30 Aralık | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV CANLI İZLE 30 Aralık | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 30 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 30 Aralık Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cemile Kurak ile ilgili sürpriz tanık Necat Bey stüdyoda. ''Ankara'ya zeytin hasadına değil, Manisa'ya yanıma geldi''

Necat Bey Cemile Hanım'ın 6-7 gün kadar yanında kaldığını sonrasında otobüse bindirdiğini ve evine gönderdiğini söyledi. Cemile Hanım 'beni gönderme beni ölüme gönderiyorsun' diye göndermesini istemediğini belirtti. Cemile Hanım'ın Erkan Kurak'a karşı bir şey hissetmediğini söyledi.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarı ile bulundu. Cemile Kurak canlı yayında...

Kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Yayına bağlanan Cemile Kurak, boşanma davası açıp boşanacağını ama stüdyoya gelmek istemediğini söyledi. Eşi Necat Kurak, Cemile'nin baskı altında olduğunu normal konuşması olmadığını söyledi. Cemile Kurak ise baskı altında olmadığını söyledi.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Nezaket Uyur'un şüpheli kaybı ile ilgili Jasat dedektifleri devrede.

Habibe Hanım, ben buradan Adalet Bakanlığı'na, İstanbul Emniyeti'ne sesleniyorum bizim için ekip kurulsun, annemizi arıyoruz bize yardımcı olun, sesimizi duyun annemi bulalım diyerek yetkililerden yardım istedi. Müge Anlı İstanbul'da JASAT'ın konuya el attığını, ilgilendiklerini söyledi.

39 yaşındaki 2 çocuk babasının kaybındaki sorular. 15 Milyon TL'lik borcunun bedelini canıyla mı ödedi?

İstanbul'dan şüpheli bir şekilde kaybolan 39 yaşındaki 2 çocuk babası Sinan Kaya dün Sefaköy'den kayıplara karıştı. Ailesi, Yılmaz Aslan'a olan borcundan dolayı Sinan Kaya'yı kaçırdığını iddia ediyor.

ATV CANLI İZLE

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