Atletico Madrid hiç Şampiyonlar Ligi kazandı mı?

Şampiyonlar Ligi denilince akla gelen en istikrarlı takımlardan biri olmasına rağmen, şanssızlıklar bir türlü peşini bırakmıyor: Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Real Madrid ile oynanan unutulmaz derbi finalleri ve son dakikalarda kaçan zaferlerle hafızalara kazınan Madrid temsilcisinin bu dev arenadaki istatistikleri şaşırtıyor. Peki, Atletico Madrid bugüne kadar kaç kez final oynadı ve neden kupaya uzanamadı?

ATLETİCO MADRİD’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

Avrupa futbolunun en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olan Atletico Madrid, özellikle son on yılda Şampiyonlar Ligi'nin en dişli takımlarından biri haline geldi. Ancak müzesindeki kupa koleksiyonuna bakıldığında, futbolseverleri şaşırtan bir tablo ortaya çıkıyor. İşte Atletico Madrid’in Devler Ligi karnesi:

Kısa ve net cevap vermek gerekirse; Hayır, Atletico Madrid henüz Şampiyonlar Ligi kupasını kazanamadı. İspanyol temsilcisi, Avrupa'nın en büyük kupasına birçok kez çok yaklaşmış olsa da, final aşamasında yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle bu dev organizasyonu zirvede tamamlama başarısı gösteremedi. Kulüp, bu turnuvada "kupayı kazanamadan en çok final oynayan takım" unvanına sahip olmasıyla da biliniyor.

KAYBEDİLEN DRAMATİK FİNALLER: MADRİD DERBİLERİ

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 3 kez final oynadı ve bu finallerin her biri futbol tarihine geçecek dramatik anlara sahne oldu:

• 1974 Finali: Bayern Münih ile karşılaşan Atletico, uzatmalarda öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle maçın tekrarlanmasına engel olamadı ve ikinci maçta kupayı kaybetti.

• 2014 Finali: Real Madrid karşısında maçı 1-0 önde götüren Atletico, 90+3. dakikada Sergio Ramos’un golüne engel olamadı. Uzatmalarda çözülen takım, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

• 2016 Finali: Yine Real Madrid ile karşı karşıya gelen "Los Colchoneros", normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda kupaya veda etti.

ATLETİCO MADRİD’İN AVRUPA’DAKİ DİĞER BAŞARILARI

Şampiyonlar Ligi’nde şansı yaver gitmeyen Madrid ekibi, Avrupa’nın diğer kulvarlarında ise tam bir kupa canavarına dönüştü. Atletico Madrid’in müzesinde Şampiyonlar Ligi eksik olsa da şu başarılar yer alıyor:

• 3 kez UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu (2010, 2012, 2018)

• 3 kez UEFA Süper Kupası (2010, 2012, 2018)

• 1 kez Kupa Galipleri Kupası (1962)

DİEGO SİMEONE DÖNEMİ VE KUPA HASRETİ

Teknik direktör Diego Simeone’nin göreve gelmesiyle birlikte Atletico Madrid, Avrupa'nın elit takımları arasına adını yazdırdı. Simeone yönetiminde iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan takım, defansif disiplini ve mücadeleci ruhuyla tanınıyor. 2026 yılı itibarıyla kulübün ve taraftarın en büyük hayali, müzedeki bu tek eksik olan Şampiyonlar Ligi kupasını nihayet Madrid’in kırmızı-beyaz tarafına getirebilmek.