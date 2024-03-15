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Atillah Uzun kimdir? CHP Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Atillah Uzun kaç yaşında, nereli?

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Atillah Uzun kimdir? CHP Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Atillah Uzun kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı olan Atillah Uzun hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Atillah Uzun'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı ise Atillah Uzun. Atillah Uzun nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ATİLLAH UZUN KİMDİR?

Atillah Uzun 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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