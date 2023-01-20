Ateş Kuşları oyuncu kadrosu! Ateş Kuşları oyuncuları kimler? Ateş Kuşları karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?
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ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlüler merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisinin karakterleri araştırılıyor. Peki, Ateş Kuşları oyuncuları kimler? Ateş Kuşları karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? İşte detaylar...
Ateş Kuşları karakterleri!Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Ateş Kuşları dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ateş Kuşları oyuncuları kimler? Ateş Kuşları karakterleri gerçek isimleri ne? İşte, Ateş Kuşları oyuncu kadrosu!
ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?
Ateş Kuşları dizisinin kadrosunda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Serkan Ercan, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Onat Bulut, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Hilal Uysun, Ozan Ağaç, Boncuk Yılmaz gibi ünlü isimler yer almaktadır.