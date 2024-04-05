Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, sorusu bugünün en çokm merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ağabeyim kızacak ama Çino'ya hayatını borçluyuz Barbar!"

Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak. Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak. Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek. Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak. Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.

ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK?

Bugün Kadir Gecesi nedeniyle ekranda dini program yer alacak. Bu nedenle Ateş Kuşları yeni bölüm bugün ekrana gelmeyecek.