Ateş Kuşları bitiyor mu? Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor? Ateş Kuşları 54. Bölümde final mi yapacak?

Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Oyuncxu kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ne zaman final yapıyor? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Ateş Kuşları bitiyor mu? Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor? Ateş Kuşları 54. Bölümde final mi yapacak?

ATEŞ KUŞLARI BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda dizi için final kararı alınmış, senaryo da yazılmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı dün alındı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. "Ateş Kuşları" dizisinin bu akşam 54. Bölümü yayınlanıyor.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gurme, Ateş Kuşları'nın tahmininin aksine köfteyi hayli övmüş ve dükkânda müşteri seli yaşanmasına sebep olmuştur. Umudun her geçen gün yükseldiği Gülayşe – Barbar kanadında tedavi masrafları kaygısı bir nebze daha azalır. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenme vakti gelen Ali ve Mercan nasıl bir sonuçla karşılacaktır? Polisle iş birliği yapıp itirafçı olan Çino'yu hangi büyük tehlike beklemektedir? Çino'dan Kara'nın ailesine dair bilgi almaya çalışan Sultan'ın yüzüne hangi gerçek duvar gibi çarpacaktır?