ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisinde yer alan Ali Ateş karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ateş Kuşları Ali kimdir? Ateş Kuşları Ali gerçekte kim, adı ne? Ali Ateş karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Ateş Kuşları dizisinin karakterlerinden Mercan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Ateş Kuşları dizisinin Ali Ateş karakteri merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları Ali kimdir? Ateş Kuşları Ali gerçekte kim, adı ne? Ali Ateş karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ATEŞ KUŞLARI ALİ KİMDİR?

Köksüzlerin reisi, Ateş Kuşlarının koruyucusu. Gülayşe'nin hayatını değiştiren gecenin sırrını omuzlarında taşır. Duyduğu vicdan azabı ve Mercan'a hissettiği imkânsız aşkla yüreği yangın yerine dönmüş bir adam...

ATEŞ KUŞLARI ALİ GERÇEK ADI NE?

Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterini Görkem Sevindik canlandırmaktadır.