Ateş Kuşları 3.bölüm fragmanı! Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı İZLE! Ateş Kuşları son bölüm ne oldu? Ateş Kuşları gelecek hafta fragmanı İZLE!

Ateş Kuşları 3.bölüm fragmanı! Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı İZLE! Ateş Kuşları yeni bölümde ne olacak? araştırmakta. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı!

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.